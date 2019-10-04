Катастрофа Ан-12: появились новые подробности о состоянии пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Трое пациентов, пострадавших в результате падения самолета Ан-12 при аварийной посадке, находятся в больнице в тяжелом состоянии. Об этом корреспонденту УНН сообщили во Львовской клинической больнице №8.
"Двое пациентов переведены в послеоперационную палату травматологического отдела, третий пациент после операции переведен в реанимацию", - сообщили в больнице.
По словам врача, состояние всех трех пациентов тяжелое.
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Напомним, авария произошла во время выполнения самолетом авиакомпании "Украина Аэроальянс" чартерного грузового рейса по маршруту Виго (Испания) - Львов. По данным из базы профильного ресурса Flightradar24, самолету 51 год.
Рассматривается две версии произошедшего: закончилось топливо и ошибка пилота.
Всего на борту было семь членов экипажа и один сопровождающий груза. В итоге погибло пять человек, трое - пострадали. По факту аварии открыли уголовное производство.