Падіння Ан-12: у львівській лікарні прокоментували стан постраждалих

“Є троє потерпілих з місця авіакатастрофи. Пацієнти доставлені у важкому стані. На даний момент 2 пацієнтів прооперовані, залишаються у відділенні невідкладної допомоги і один пацієнт оперується... ми на допомогу викликали хірурга з обласної лікарні. Це пацієнт, стан якого найважчий... В усіх пацієнтів є поєднані травми, у перших двох — це є скелетні травми, перелом плечової кістки, перелом кісток тазу з вивихом, у 3-го пацієнта численніші ушкодження — черепно-мозкову травму, забій грудної клітки, тазу, також відкритий перелом кінцівки. Всім пацієнтам надається необхідна допомога. Після стабілізації стану всі пацієнти будуть повторно оглянуті... Плануємо після стабілізації стану провести комп’ютерно-томографічне обстеження... Думаємо, що нам вдасться стабілізувати усіх пацієнтів”, — повідомили у лікарні.

Також стало відомі відомості про вцілілих членів екіпажу літака: “За тою інформацією, яка в мене є: пацієнти 1966 р.н., 1969 р.н. і один пацієнт 52 роки має. Вони є жителі різних міст України: місто Запоріжжя, місто Київ і місто Вінниця”.

Лікар також додав, що: “Стан двох перших пацієнтів — важкий, але стабільний... Третій пацієнт в операційний... будемо проводити додаткові обстеження”.

Як писав УНН раніше, при аварійній посадці в аеропорту Львова розбився транспортник Ан-12, у мережі опубліковано відео з місця авіакатастрофи.