Падение Ан-12: во львовской больнице прокомментировали состояние пострадавших

“Есть трое пострадавших с места авиакатастрофы. Пациенты доставлены в тяжелом состоянии. Сейчас 2 пациентов прооперированы, остаются в отделении неотложной помощи и один пациент оперируется... мы на помощь вызвали хирурга из областной больницы. Это пациент, состояние которого самое... У всех пациентов есть сочетанные травмы, в первых двух — это скелетные травмы, перелом плечевой кости, перелом костей таза с вывихом, в 3-й пациента многочисленные повреждения — черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки, таза, также открытый перелом конечности. Всем пациентам оказывается необходимая помощь. После стабилизации состояния все пациенты будут повторно осмотрены... Планируем после стабилизации состояния провести компьютерно-томографическое обследование... Думаем, что нам удастся стабилизировать всех пациентов”, — сообщили в больнице.

Также стало известны сведения о уцелевших членов экипажа самолета: “По той информации, которая у меня есть: пациенты 1966 г.р., 1969 г.р. и один пациент 52 года нет. Они жители разных городов Украины: город Запорожье, город Киев и город Винница”.

Врач также добавил, что: “Состояние двух первых пациентов — тяжелое, но стабильное... Третий пациент в операционный... будем проводить дополнительные обследования”.

Как писал УНН ранее, при аварийной посадке в аэропорту Львова разбился транспортник Ан-12, в сети опубликовано видео с места авиакатастрофы.