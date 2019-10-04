Аварійна посадка Ан-12: з'явилося відео з місця НП
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. При аварійній посадці в аеропорту Львова розбився транспортник Ан-12, у мережі опубліковано відео з місця авіакатастрофи. Всього на борту було сім членів екіпажу і один супроводжуючий вантажу, пише УНН.
За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, літак пропав з радарів о 7:10 — через 19 хвилин один з членів екіпажу доповів по радіо про аварійну посадку. О 7:46 Ан-12 виявили в півтора кілометрах від злітно-посадкової смуги, слідів пожежі не було.
“Рятувальники деблокували 3 потерпілих із пошкодженого літака, яких із травмами різного ступеня важкості госпіталізовано в медичні заклади м. Львова. Внаслідок падіння літака 5 осіб загинуло. Від ДСНС залучено 68 чоловік особового складу та 14 одиниці спецтехніки. На місці події працює оперативна група ГУ ДСНС України у Львівській області”, — додали у ДСНС.
У Мінінфраструктури зазначили, що у літака могло закінчитися пальне.
Аварія сталася під час виконання літаком авіакомпанії “Україна Аероальянс” чартерного вантажного рейсу по маршруту Віго (Іспанія) — Львів. За даними з бази профільного ресурсу Flightradar24, літаку 51 рік.