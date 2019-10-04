Аварийная посадка Ан-12: появилось видео с места ЧП
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. При аварийной посадке в аэропорту Львова разбился транспортник Ан-12, в сети опубликовано видео с места авиакатастрофы. Всего на борту было семь членов экипажа и один сопровождающий груза, пишет УНН.
По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, самолет пропал с радаров в 7:10 — через 19 минут один из членов экипажа доложил по радио об аварийной посадке. В 7:46 Ан-12 обнаружили в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы, следов возгорания не было.
“Спасатели деблокировали 3 пострадавших из поврежденного самолета, которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения г. Львов. В результате падения самолета 5 человек погибли. От ДСНС привлечено 68 человек личного состава и 14 единицы спецтехники. На месте происшествия работает оперативная группа ГУ ГСЧС Украины во Львовской области”, — добавили в ГСЧС.
В Мининфраструктуры отметили, что у самолета могло кончиться горючее.
Авария произошла во время выполнения самолетом авиакомпании “Украина Аэроальянс” чартерного грузового рейса по маршруту Виго (Испания) — Львов. По данным из базы профильного ресурса Flightradar24, самолете 51 год.