Карантинні 8 тисяч повертаються. У Раду внесли законопроект про допомогу на локдауні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. В Україні збираються відновити грошові виплати та підтримку людей через посилені карантинні обмеження в регіонах. Держава готова виплатити ФОПам та працівникам підприємств по 8 тисяч гривень, повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду. Тим часом у Верховній Раді вже зареєстровано президентський законопроект про допомогу на локдауні, передаєУНН.
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“На доручення Президента України Володимира Зеленського буде запроваджено грошові виплати та підтримку по аналогії з тією, яку люди отримували взимку. Зокрема, розроблено комплекс заходів з підтримки людей та бізнесу, які будуть реалізовані у співпраці з органами місцевого самоврядування. Держава готова виплатити відповідним ФОПам та працівникам підприємств, які постраждають внаслідок запроваджених карантинних обмежень у "червоних“ зонах, по 8 тис. грн”, — розповів Шмигаль.
Деталі
За його словами, уряд очікує, що крім державної підтримки, органи місцевого самоврядування запровадять для цих людей додаткові виплати.
Тим часом у Верховній Раді вже зареєстровано президентський законопроект №5300 від 24 березня "Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". Наразі тексту законопроекту не оприлюднено.
"Розглядати хочуть на позачерговому засіданні в режимі ad hoc", - вказав з цього приводу нардеп Ярослав Железняк у Telegram-каналі.
Доповнення
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Мінекономіки спільно з Мінфіном, Мінсоцполітики, Мінрегіоном, із залученням органів місцевого самоврядування розробити алгоритм відшкодування втрат людям, які були змушені припинити свою діяльність через запровадження “червоного” рівня епідемічної небезпеки в їхньому населеному пункті.
Президент України Володимир Зеленський раныше заявив, що місцева влада має запровадити виплати через введення жорсткого карантину, а держава їх подвоїть.
В Україні, де розпочалася третя хвиля COVID-19, збільшується захворюваність та кількість госпіталізацій через цю хворобу, і регіони починають посилювати карантинні обмеження і вводити “локдауни”.