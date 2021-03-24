Карантинные 8 тысяч возвращаются. В Раду внесли законопроект о помощи на локдауне

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. В Украине собираются возобновить денежные выплаты и поддержку людей из-за усиленных карантинных ограничений в регионах. Государство готово выплатить ФЛП и работникам предприятий по 8000 гривен, сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства. Между тем в Верховной Раде уже зарегистрирован президентский законопроект о помощи на локдауне, передает УНН.

Цитата:

"По поручению Президента Украины Владимира Зеленского будет введено денежные выплаты и поддержку по аналогии с той, которую люди получали зимой. В частности, разработан комплекс мер по поддержке людей и бизнеса, которые будут реализованы в сотрудничестве с органами местного самоуправления. Государство готово выплатить соответствующим ФЛП и работникам предприятий, которые пострадают в результате введенных карантинных ограничений в "красных" зонах, по 8 тыс. грн", - рассказал Шмыгаль.

Детали

По его словам, правительство ожидает, что кроме государственной поддержки, органы местного самоуправления введут для этих людей дополнительные выплаты.

Между тем в Верховной Раде уже зарегистрировано президентский законопроект №5300 от 24 марта "О предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2". На данный момент текста законопроекта не обнародован.

"Рассматривать хотят на внеочередном заседании в режиме ad hoc", - отметил по этому поводу нардеп Ярослав Железняк в Telegram-канале.

Дополнение

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Минэкономики совместно с Минфином, Минсоцполитики, Минрегионом, с привлечением органов местного самоуправления разработать алгоритм возмещения потерь людям, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за введения "красного" уровня эпидемической опасности в их населенном пункте.

Президент Украины Владимир Зеленский раньше заявил, что местные власти должны ввести выплаты из-за введения жесткого карантина, а государство их удвоит.

В Украине, где началась третья волна COVID-19, увеличивается заболеваемость и количество госпитализаций из-за этой болезни, и регионы начинают усиливать карантин и вводить "локдауны".

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