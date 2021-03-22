Кабмін планує поновити карантинні виплати підприємцям

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“Держава підтримає людей у період жорсткого карантину в регіонах. За дорученням Президента Володимира Зеленського обговорили сьогодні з міністрами механізми виплат компенсації підприємцям. Доручив Мінекономіки спільно з Мінфіном, Мінсоцполітики, Мінрегіоном, із залученням органів місцевого самоврядування розробити алгоритм відшкодування втрат людям, які були змушені припинити свою діяльність через запровадження червоного рівня епідемічної небезпеки в їхньому населеному пункті”, — написав Шмигаль.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що місцева влада має запровадити виплати через введення жорсткого карантину, а держава їх подвоїть.



В Україні, де розпочалася третя хвиля COVID-19, збільшується захворюваність та кількість госпіталізацій через цю хворобу, і регіони починають посилювати карантинні обмеження і вводити “локдауни”.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав місцевих керівників не чекати вказівок, а приймати необхідні рішення щодо посилення карантинних обмежень.

Також Шмигаль заявляв, якщо “червоний” рівень епідеміологічної небезпеки буде запроваджено в переважній більшості областей то уряд буде змушений ввести посилені карантинні заходи на всій території України.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вважає, що Україні поки не потрібен локдаун, а також, що важкий період з захворюваністю на COVID-19 триватиме до кінця квітня.