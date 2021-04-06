Карантинні 8 тисяч для бізнесу: заявки обіцяють приймати з наступного тижня

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Кабінет міністрів Україні планує на найближчому засіданні ухвалити всі необхідні документи для реєстрації в додатку “Дія” на виплату 8 тисяч гривень фізичним особам-підприємцям. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час селекторної наради під головуванням Президента Володимира Зеленського, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ОП.

Повідомляється, що Шмигаль повідомив, що профільні міністерства — Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерство цифрової трансформації, Міністерство соціальної політики — нині активно розробляють нормативно-правові акти щодо допомоги бізнесу та працівникам, які ведуть свою діяльність у регіонах “червоної” зони.

Цитата:

“Уряд планує на найближчому засіданні ухвалити всі необхідні документи, щоб уже наступного тижня розпочати реєстрацію в додатку "Дія“ на виплату 8 тисяч гривень”, — зазначив Шмигаль.

Зазначається, що Міністерство охорони здоров’я на виконання рішення РНБО розробляє оновлений план вакцинації.

Доповнення

Повідомлялося, що в Україні збираються відновити грошові виплати та підтримку людей через посилені карантинні обмеження в регіонах. Шмигаль повідомляв, що держава готова виплатити ФОПам та працівникам підприємств по 8 тисяч гривень.

Окрім того, у Верховній Раді вже ухвалено президентський законопроект про допомогу на локдауні.

Так, на виплати ФОПам по 8 тисяч з держбюджету планують виділити 2,9 млрд гривень. Гроші зможуть отримати 362,5 тисячі осіб.

Додамо, в Україні, де розпочалася третя хвиля COVID-19, збільшується захворюваність та кількість госпіталізацій через цю хворобу, і регіони починають посилювати карантинні обмеження і вводити “локдауни”.

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