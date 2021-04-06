Карантинные 8 тысяч для бизнеса: заявки обещают принимать со следующей недели
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Кабинет министров Украины планирует на ближайшем заседании принять все необходимые документы для регистрации в приложении "Дія" на выплату 8000 гривен физическим лицам-предпринимателям. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время селекторного совещания под председательством Президента Владимира Зеленского, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.
Сообщается, что Шмыгаль сообщил, что профильные министерства - Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерство цифровой трансформации, Министерство социальной политики - сейчас активно разрабатывают нормативно-правовые акты о помощи бизнесу и работникам, ведущих свою деятельность в регионах "красной" зоны.
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"Правительство планирует на ближайшем заседании принять все необходимые документы, чтобы уже на следующей неделе начать регистрацию в приложении "Дія" на выплату 8000 гривен", - отметил Шмыгаль.
Отмечается, что Министерство здравоохранения во исполнение решения СНБО разрабатывает обновленный план вакцинации.
Дополнение
Сообщалось, что в Украине собираются восстановить денежные выплаты и поддержку людей из-за усиленных карантинных ограничений в регионах. Шмыгаль сообщал, что государство готово выплатить ФЛП и работникам предприятий по 8000 гривен.
В Верховной Раде уже принят президентский законопроект о помощи на локдауне.
Так, на выплаты ФЛП по 8000 из госбюджета планируется выделить 2,9 млрд гривен. Деньги смогут получить 362,5 тысячи человек.
Добавим, в Украине, где началась третья волна COVID-19, увеличивается заболеваемость и количество госпитализаций из-за этой болезни, и регионы начинают усиливать карантины и вводить "локдауны".