Карабах: армія Азербайджану увійшла у ще один район

“Відповідно до тристоронньої заяви, підписаної президентами Азербайджанської Республіки, Російської Федерації та прем’єр-міністром Республіки Вірменія, 25 листопада частини азербайджанської армії увійшли в Кельбаджарський район”, — сказано в повідомленні.

Міноборони країни повідомило також про завершення інженерних робіт із забезпечення руху частин на цьому напрямку, гірські дороги по маршруту руху військ очищають від мін і готують до експлуатації.

Нагадаємо, в п’ятницю, 20 листопада, азербайджанські війська увійшли в Агдамський район, більшу частину якого протягом чверті століття контролювала невизнана "НКР".

Як повідомляв УНН, у ніч на 10 листопада прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, а також президенти Азербайджану і Росії Ільхам Алієв і Володимир Путін ухвалили заяву про повне припинення вогню і всіх військових дій в Нагірному Карабаху з 10 листопада. Пізніше в мережі з’явився текст цієї угоди.

Згідно з документом, підрозділи збройних сил Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з’єднує Карабах з Вірменією, буде розгорнуто близько 2 тис. російських миротворців, транспортне сполучення в регіоні контролюватиме прикордонна служба ФСБ Росії. Також стало відомо, що Росія, що має на території Вірменії військову базу, відправила в Нагірний Карабах не менше 20 літаків з російськими військовими.

Окрім того, у Туреччині схвалили відправку своїх військових в Азербайджан. Раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що крім російських миротворців в Карабасі будуть ще й турецькі.

Ситуація в регіоні загострилася 27 вересня, коли на спірній території Нагірного Карабаху почалися активні бої. Азербайджан і Вірменія один одного звинуватили в провокації, після чого азербайджанські збройні сили почали наступ, захопивши південну частину проблемного регіону і впритул підійшовши до столиці невизнаної “НКР” — Степанакерта (Ханкенді).