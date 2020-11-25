Карабах: армия Азербайджана вошла в еще один район
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Армия Азербайджана 25 ноября вошла в Кельбаджарский район в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства обороны страны, передает УНН.
"Согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Республики Армения, 25 ноября части азербайджанской армии вошли в Кельбаджарский район", - сказано в сообщении.
Минобороны страны сообщило также о завершении инженерных работ по обеспечению движения частей на этом направлении, горные дороги по маршруту движения войск очищают от мин и готовят к эксплуатации.
Напомним, в пятницу, 20 ноября, азербайджанские войска вошли в Агдамский район, большую часть которого в течение четверти века контролировала непризнанная "НКР".
Как сообщал УНН, в ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин приняли заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Позже в сети появился текст этого соглашения.
Согласно документу, подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, будет развернуто около 2 тыс. российских миротворцев, транспортное сообщение в регионе будет контролировать пограничная служба ФСБ России. Также стало известно, что Россия, имеющая на территории Армении военную базу, отправила в Нагорный Карабах не менее 20 самолетов с российскими военными.
Кроме того, в Турции одобрили отправку своих военных в Азербайджан. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что кроме российских миротворцев в Карабахе будут еще и турецкие.
Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, когда на спорной территории Нагорного Карабаха начались активные бои. Азербайджан и Армения друг друга обвинили в провокациях, после чего азербайджанские вооруженные силы начали наступление, захватив южную часть проблемного региона и вплотную подойдя к столице непризнанной “НКР” — Степанакерту (Ханкенди).