Каньє Уест запропонував пост віце-президента США реперу Jay-Z

Першою кандидатурою на цю посаду була проповідниця зі штату Вайомінг Мішель Тидбол. Тепер же, за словами Уеста, він змінив своє рішення, і Тидбол займе іншу посаду в його адміністрації, якщо музиканта оберуть президентом.

Як заявив Уест, вони з Jay-Z “брати” і “пов’язані на все життя”. При цьому невідомо, чи погодився Jay-Z прийняти його пропозицію, зазначає портал TMZ.

Каньє Уест оголосив про намір балотуватися в президенти США на початку липня. До цього він неодноразово говорив, що збирається претендувати на пост американського лідера: зокрема, музикант заявив про це в 2015 році на церемонії вручення MTV Video Music Awards. 15 липня Федеральна виборча комісія США прийняла до розгляду заявку Уеста на реєстрацію в якості кандидата в президенти від створеної ним партії The Birthday Party ("Партія дня народження", або “Вечірка в честь дня народження”, — ред).

У неділю, 19 липня Уест провів свій перший передвиборчий захід у штаті Південна Кароліна. Зустріч з виборцями пройшла в Exquis Event Center в місті Норт-Чарльстон. В ході виступу він торкнувся різноманітної тематики, зокрема й міжнародної торгівлі, ліцензійних прав та абортів.

Чинний президент США Дональд Трамп, якого Уест раніше підтримував, схвалив бажання репера висуватися в президенти. Трамп висловив упевненість, що Уест легко відбере голоси темношкірого населення США у демократа Джо Байдена.

Вибори президента США відбудуться 3 листопада. Основна боротьба, як очікується, розгорнеться між Трампом і Байденом. USA Today раніше відзначало, що Уест не може зібрати і зареєструвати необхідну кількість підписів виборців на свою підтримку в таких штатах, як Мен, Нью-Йорк, Техас, Північна Кароліна, Нью-Мексико, так як дедлайн там уже закінчився.