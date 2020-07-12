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Трамп вважає, що Каньє Вест легко забере голоси афроамериканців у Байдена

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 липня. УНН. Американському реп-виконавцю Каньє Весту, який раніше оголосив про намір балотуватися на пост президента США, не важко відібрати на президентських виборах голоси темношкірих американців у колишнього віце-президента Джозефа Байдена, який, як очікується, буде кандидатом від демократів. Таку думку висловив в суботу в Twitter американський лідер Дональд Трамп, передає УНН.

Він прокоментував повідомлення про те, що реп-виконавець зможе відібрати голоси афроамериканців у Байдена. “Це (йому) не складе труднощів. Корумпований Джо не зробив нічого доброго для темношкірих!” — написав глава Білого дому. Байден у своїй виборчій кампанії спирається, зокрема, на підтримку темношкірого населення країни.

4 липня Уест написав в Twitter, що збирається балотуватися на пост президента Сполучених Штатів. 8 липня в інтерв’ю журналу Forbes темношкірий виконавець уточнив, що в цьому році має намір брати участь в президентських виборах в США як незалежний кандидат.

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Уест зазначив, що більше не підтримує Трампа, хоча був його прихильником. Американський лідер в інтерв’ю телеканалу Fox News в четвер заявив, що схвалює рішення Уеста претендувати на вищу державну посаду. При цьому він висловив думку, що в результаті сам співак, а також його дружина — фотомодель Кім Кардашьян — підтримають республіканців.

Журнал Forbes визнав мільярдером Уеста, який також володіє популярною маркою одягу Yeezy. Його стан оцінюється приблизно в 1,3 млрд доларів. Уест входить в число найпопулярніших реп-виконавців в США. Співак отримав більше 20 премій Grammy.

59-е вибори президента США намічені на 3 листопада.

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