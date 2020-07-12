Трамп считает, что Канье Уэст легко заберет голоса афроамериканцев у Байдена
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Американскому рэп-исполнителю Канье Весту, который ранее объявил о намерении баллотироваться на пост президента США, не трудно будет отобрать на президентских выборах голоса темнокожих американцев у бывшего вице-президента Джозефа Байдена, который, как ожидается, будет кандидатом от демократов. Такое мнение высказал в субботу в Twitter американский лидер Дональд Трамп, передает УНН.
Он прокомментировал сообщение о том, что рэп-исполнитель сможет отобрать голоса афроамериканцев в Байдена. “Это (ему) не составит труда. Коррумпированный Джо не сделал ничего хорошего для темнокожих!” — написал глава Белого дома. Байден в своей избирательной кампании опирается, в частности, в поддержку темнокожего населения страны.
4 июля Уэст написал в Twitter, что собирается баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов. 8 июля в интервью журналу Forbes темнокожий исполнитель уточнил, что в этом году намерен участвовать в президентских выборах в США как независимый кандидат.
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Уэст отметил, что больше не поддерживает Трампа, хотя был его сторонником. Американский лидер в интервью телеканалу Fox News в четверг заявил, что одобряет решение Уэста претендовать на высший государственный пост. При этом он высказал мнение, что в результате сам певец, а также его жена — фотомодель Ким Кардашьян — поддержат республиканцев.
Журнал Forbes признал миллиардера Уэста, который также владеет популярной маркой одежды Yeezy. Его состояние оценивается примерно в 1,3 млрд долларов. Уэст входит в число самых популярных рэп-исполнителей в США. Певец получил более 20 премий Grammy.
59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.