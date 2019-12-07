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Forbes склав рейтинг найбільш високооплачуваних музикантів 2019 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Американська співачка Тейлор Свіфт очолила рейтинг найбільш високооплачуваних музикантів 2019 року за версією журналу Forbes, заробивши за рік близько 185 млн доларів. Список опублікований в п'ятницю на сайті журналу, передає УНН.

Другу сходинку з заробітком у 150 млн доларів займає репер Каньє Уест.

Третє місце зайняв британський поп-співак, лауреат премії Grammy Ед Ширан — 110 млн доларів.

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Четверту позицію займає рок-група The Eagles — 100 млн доларів.

На п’ятому місці знаходиться співак Елтон Джон 84 млн доларів.

Шосте місце розділили американські виконавці Jay-Z та Бейонсе 81 млн доларів.

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Цей перелік замикає хіп-хоп тріо Migos з доходом у 36 млн доларів. Вони опинились на 40 місці.

Нагадаємо, трек репера Lil Nas X встановив рекорд по перебуванню на першому місці в Billboard Hot 100.

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