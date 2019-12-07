Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года

Второе место с заработком в 150 млн долларов занимает рэпер Канье Уэст.

Третье место занял британский поп-певец, лауреат премии Grammy Ширан — 110 млн долларов.

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Четвертую позицию занимает рок-группа The Eagles — 100 млн долларов.

На пятом месте находится певец Элтон Джон 84 млн долларов.

Шестое место разделили американские исполнители Jay-Z и Бейонсе — 81 млн долларов.

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Этот перечень замыкает хип-хоп трио Migos с доходом в 36 млн долларов. Они оказались на 40 месте.

Напомним, трек рэпера Lil Nas X установил рекорд по пребыванию на первом месте в Billboard Hot 100.