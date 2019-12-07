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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 61556 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 107155 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 140578 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 144770 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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5 марта, 15:49 • 174651 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года

Киев  •  УНН

 • 26867 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года по версии журнала Forbes, заработав за год около 185 млн долларов. Список опубликован в пятницу на сайте журнала, передает УНН.

Второе место с заработком в 150 млн долларов занимает рэпер Канье Уэст.

Третье место занял британский поп-певец, лауреат премии Grammy Ширан — 110 млн долларов.

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Четвертую позицию занимает рок-группа The Eagles — 100 млн долларов.

На пятом месте находится певец Элтон Джон 84 млн долларов.

Шестое место разделили американские исполнители Jay-Z и Бейонсе — 81 млн долларов.

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Этот перечень замыкает хип-хоп трио Migos с доходом в 36 млн долларов. Они оказались на 40 месте.

Напомним, трек рэпера Lil Nas X установил рекорд по пребыванию на первом месте в Billboard Hot 100.

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