Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года по версии журнала Forbes, заработав за год около 185 млн долларов. Список опубликован в пятницу на сайте журнала, передает УНН.
Второе место с заработком в 150 млн долларов занимает рэпер Канье Уэст.
Третье место занял британский поп-певец, лауреат премии Grammy Ширан — 110 млн долларов.
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Четвертую позицию занимает рок-группа The Eagles — 100 млн долларов.
На пятом месте находится певец Элтон Джон 84 млн долларов.
Шестое место разделили американские исполнители Jay-Z и Бейонсе — 81 млн долларов.
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Этот перечень замыкает хип-хоп трио Migos с доходом в 36 млн долларов. Они оказались на 40 месте.
Напомним, трек рэпера Lil Nas X установил рекорд по пребыванию на первом месте в Billboard Hot 100.