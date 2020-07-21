Канье Уэст предложил пост вице-президента США рэперу Jay-Z
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Американский рэпер Канье Уэст, который зарегистрировался независимым кандидатом в президенты США в штате Оклахома, предложил рэперу Jay-Z стать его кандидатом на пост вице-президента. Об этом он рассказал в интервью блогеру Крис Кейлин, передает УНН.
Первой кандидатурой на эту должность была проповедница из штата Вайоминг Мишель Тидбол. Теперь же, по словам Уэста, он изменил свое решение, и Тидбол займет другую должность в его администрации, если музыканта выберут президентом.
Как заявил Уэст, они с Jay-Z “братья” и “связаны на всю жизнь”. При этом неизвестно, согласился ли Jay-Z принять его предложение, отмечает портал TMZ.
Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США в начале июля. До этого он неоднократно говорил, что собирается претендовать на пост американского лидера: в частности, музыкант заявил об этом в 2015 году на церемонии вручения MTV Video Music Awards. 15 июля Федеральная избирательная комиссия США приняла к рассмотрению заявку Уэста на регистрацию в качестве кандидата в президенты от созданной им партии The Birthday Party (“Партия дня рождения”, или “Вечеринка в честь дня рождения”, — ред).
В воскресенье, 19 июля Уэст провел свое первое предвыборное мероприятие в штате Южная Каролина. Встреча с избирателями прошла в Exquis Event Center в городе Норт-Чарльстон. В ходе выступления он коснулся разнообразной тематики, в том числе и международной торговли, лицензионных прав и абортов.
Действующий президент США Дональд Трамп, которого Уэст ранее поддерживал, одобрил желание рэпера выдвигаться в президенты. Трамп выразил уверенность, что Уэст легко отберет голоса темнокожего населения США у демократа Джо Байдена.
Выборы президента США состоятся 3 ноября. Основная борьба, как ожидается, развернется между Трампом и Байденом. USA Today ранее отмечало, что Уэст не может собрать и зарегистрировать необходимое количество подписей избирателей в свою поддержку в таких штатах, как Мэн, Нью-Йорк, Техас, Северная Каролина, Нью-Мексико, так как дедлайн там уже закончился.