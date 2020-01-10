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Канадський представник відвідає місце аварії літака МАУ в Ірані

Канадський представник відвідає місце аварії літака МАУ в Ірані

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. Канадська рада з безпеки на транспорті прийняв запрошення іранської сторони відвідати місце катастрофи українського літака МАУ під Тегераном. Відповідну заяву опубліковано на сайті організації, повідомляє УНН.

"Рада з безпеки на транспорті була запрошена Бюро розслідування авіаційних подій Ісламської Республіки Іран відвідати місце події. Ми прийняли це запрошення і плануємо поїздку. Рада буде працювати з іншими групами і організаціями, які вже перебувають на місці", - йдеться в документі.

За словами неназваного джерела CNN, знайомого з даними розвідки США, український літак, що здійснював рейс з Тегерана до Києва, був збитий двома ракетами наземно-повітряного типу "Тор", виготовленими в Росії.

Джерело стверджує, що в розвідці США бачили, як іранські радіолокаційні сигнали фіксуються на українському літаку, перш ніж він зазнав аварії.

Нагадаємо, Іран заперечує, що авіалайнер МАУ, який зазнав катастрофи під Тегераном, був збитий ракетою.

Іран запросив представників компанії Boeing взяти участь в розслідуванні причин аварії під Тегераном пасажирського літака "Міжнародних авіаліній України".

Раніше офіційний представник МЗС Ірану Аббас Мусаві звернувся до Канади і низки інших країн з проханням поділитися даними про катастрофу літака МАУ.

"Ми звертаємося до прем'єр-міністра Канади і будь-якого іншого уряду, у якого є інформація про катастрофу, щоб передати її слідчому комітету в Ірані", - сказав Мусаві.

Нагадаємо, Трамп прокоментував авіакататрофу в Ірані: хтось міг припуститись помилки з іншого боку. Він підозрює, що причиною аварії були не несправності.

Варто відзначити, раніше ЗМІ повідомили про те, що український авіалайнер, що розбився в середу в Тегерані, могли помилково збити іранські зенітні ракетні системи (ЗРС).

Крім того, пізніше прем'єр Канади Джастін Трюдо відкрито заявив, що літак МАУ в Ірані був збитий іранськими силами ППО. 

Як повідомляв УНН, в четвер увечері The New York Times показав відео з ракетою, яка нібито збила український літак над Іраном.

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