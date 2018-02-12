Канадський фрістайліст Кінгсбері тріумфував на Олімпійських іграх
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. У чоловічих змаганнях з могулу у фрістайлі визначилися володарі трьох нагород Олімпійських ігор в Південній Кореї, передає кореспондент УНН.
До фіналу змагань пробилися шестеро виконавців серед яких найвищий бал одержав представник Канади Кінгсбері – 86,63. Володарем "срібла" став австралієць Метт Грем – 82,57. Трійку кращих замкнув японець Даіті Хара – 82,19.
Поза п'єдесталом залишився ще один канадець Ганьон (77,02), американець Андрінга (75,5) та норвежець Слаттен (33,6).
Примітно, що чотири роки назад на Іграх в Сочі Кінгсбері став володарем "срібла".
Додамо також, український фрістайліст Олександр Абраменко почне виступи у кваліфікації з дисципліни "акробатика" 17-го лютого.
Нагадаємо, що це вже друга золота медаль канадської збірної за даний змагальний день. Перша одержана у фігурному катанні.