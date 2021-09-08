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Канада вимагає від Росії звільнити Джелялова та інших політв'язнів

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. Посольство Канади в Україні засуджує затримання заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова і чотирьох інших кримських татар. Про це йдеться у Twitter посольства, пише УНН.

Цитата

“Канада засуджує затримання Нарімана Джелялова і чотирьох інших кримських татар службою безпеки Російської Федерації. Група Джеляла просто реалізовувала своє право на свободу висловлювання і зібрань”, — ідеться в повідомленні.

У посольстві також закликали негайно звільнити кримських татар та усіх політичних в’язнів.

Доповнення

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова висловила протест через незаконний арешт українських громадян в тимчасово окупованому Криму — першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джелялова та братів Ахтемових і закликала ООН зупинити свавілля.

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Що було раніше

Вранці 4 вересня стало відомо, що проросійські силовики прийшли з обшуками до заступника голови Меджлісу, журналісту і політологу Наріманом Джелялову.

Прокуратура АР Крим відкрила кримінальне провадження щодо незаконних обшуків і затримання Нарімана Джелялова.

У Президента Володимира Зеленського та Міністерстві закордонних справ України рішуче засудили незаконні затримання, і зв’язали затримання Джелялова з його участю в саміті “Кримської платформи”.

На 60 діб, до 4 листопада, підконтрольний РФ “Київський районний суд Сімферополя” арештував Нарімана Джелялова — першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу та братів Азіза і Асана Ахтемових. Їм оголосили підозру за нібито причетність до пошкодження газопроводу в селі Перевальне 23 серпня (частина 1 статті 281 УК РФ — “диверсія”) Всі троє наразі утримуватимуться під вартою в СІЗО м. Сімферополя.

Прокуратура АРК перекваліфікувала такі дії на воєнний злочин.

Рішенням “Київського районного суду Сімферополя” Шевкету Усеїнову та Ельдару Одаманову було винесено покарання у вигляді адміністративного арешту терміном 14 та 15 діб, відповідно, за скоєння нібито адмінправопорушення за ст.19.3 КоАП Росії (“непокора працівникам поліції”). Як повідомлялося, вони відбуватимуть арешт в ізоляторі тимчасового тримання міста Сімферополя.

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