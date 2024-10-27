Канада передала Україні перші БТР LAV
Київ • УНН
Канада передала Україні першу партію броньованих машин LAV після навчань українських екіпажів у Німеччині. Загалом протягом трьох років планується поставка 50 БТР LAV.
Канада передала Україні першу партію БТР LAV, йдеться у повідомленні Міністерства оборони країни, пише УНН.
"Після навчань з експлуатації та обслуговування броньованих машин бойової підтримки версії "швидка допомога" у Німеччині машини були завантажені та відправлені в Україну. Ці машини допоможуть Україні в обороні від незаконного вторгнення на її землі", – йдеться у дописі.
У вересні 2023 року Канада пообіцяла Україні передати 50 БТР LAV 6.0 ACSV протягом 3-х років.
У червні 2024 року перші машини було доставлено з Канади до Німеччини, де українські екіпажі проходили навчання на них.