Канада передала Украине первые БТР LAV

ukenru
Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться
26 октября 2024, 08:21 • 129549 просмотра

Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: ООН о том, защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ
26 октября 2024, 08:02 • 183623 просмотра

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: ООН о том, защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

Эксклюзив
Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде
26 октября 2024, 07:29 • 183565 просмотра

Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде

Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки
26 октября 2024, 06:32 • 146088 просмотра

Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки

Эксклюзив
Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
25 октября 2024, 12:28 • 220780 просмотра

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

Эксклюзив
Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев
25 октября 2024, 12:01 • 152062 просмотра

Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев

Эксклюзив
Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат
25 октября 2024, 11:44 • 149671 просмотра

Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат

Эксклюзив
Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки
25 октября 2024, 08:44 • 221969 просмотра

Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки

В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны
24 октября 2024, 12:43 • 153360 просмотра

В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны

Эксклюзив
Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога
24 октября 2024, 12:10 • 153066 просмотра

Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ЕИБ и ЕБРР профинансируют создание экстренной помощи 112 в Украине на 12 млн евро

ЕИБ и ЕБРР профинансируют создание экстренной помощи 112 в Украине на 12 млн евро

09:35 • 50995 просмотра
рф атаковала Украину более 1600 КАБами и дронами за неделю - Зеленский

рф атаковала Украину более 1600 КАБами и дронами за неделю - Зеленский

10:07 • 46795 просмотра
кремль может финансировать войну в Украине еще несколько лет: что происходит с экономикой рф

кремль может финансировать войну в Украине еще несколько лет: что происходит с экономикой рф

11:07 • 47111 просмотра
Ермак считает, что постоянные обвинения в коррупции - ИПСО москвы

Ермак считает, что постоянные обвинения в коррупции - ИПСО москвы

12:41 • 42150 просмотра
Россияне вывозят урожай подсолнечника с оккупированных территорий Украины

Россияне вывозят урожай подсолнечника с оккупированных территорий Украины

13:32 • 21985 просмотра
публикации
Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: ООН о том, защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: ООН о том, защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

26 октября 2024, 08:02 • 183623 просмотра
Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде

Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде
Эксклюзив

26 октября 2024, 07:29 • 183565 просмотра
Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
Эксклюзив

25 октября 2024, 12:28 • 220780 просмотра
Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки

Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки
Эксклюзив

25 октября 2024, 08:44 • 221969 просмотра
Безбарьерность в Украине: готова ли страна к вызовам войны?

Безбарьерность в Украине: готова ли страна к вызовам войны?

25 октября 2024, 08:39 • 200178 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Погода в Украине 27 октября: где будет тепло, а где ожидать дождей

Погода в Украине 27 октября: где будет тепло, а где ожидать дождей

06:02 • 107136 просмотра
С тыквой и на основе рецепта 16 века: готовим яблочные пироги

С тыквой и на основе рецепта 16 века: готовим яблочные пироги

25 октября 2024, 15:32 • 117529 просмотра
«Мы старались, честно": Андрей Бедняков развелся с женой

«Мы старались, честно": Андрей Бедняков развелся с женой

25 октября 2024, 08:13 • 153225 просмотра
Самые дорогие яхты мира: от золотых якорей до копии улиц Монако

Самые дорогие яхты мира: от золотых якорей до копии улиц Монако

24 октября 2024, 17:09 • 124968 просмотра
Соловий попала в очередной скандал из-за поцелуя с маленьким мальчиком

Соловий попала в очередной скандал из-за поцелуя с маленьким мальчиком

24 октября 2024, 10:51 • 131498 просмотра
Актуальное
Канада передала Украине первые БТР LAV

Канада передала Украине первые БТР LAV

Киев  •  УНН

17:48 • 3738 просмотра

Read in English

Канада передала Украине первую партию бронированных машин LAV после учений украинских экипажей в Германии. Всего в течение трех лет планируется поставка 50 БТР LAV.

Канада передала Украине первую партию БТР LAV, говорится в сообщении Министерства обороны страны, пишет УНН.

"После учений по эксплуатации и обслуживанию бронированных машин боевой поддержки версии "скорая помощь" в Германии машины были загружены и отправлены в Украину. Эти машины помогут Украине в обороне от незаконного вторжения на ее земли", - говорится в сообщении.

В сентябре 2023 года Канада пообещала Украине передать 50 БТР LAV 6.0 ACSV в течение 3-х лет.

В июне 2024 года первые машины были доставлены из Канады в Германию, где украинские экипажи проходили обучение на них.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Войнаполитика
kanadaКанада
germaniyaГермания
ukrainaУкраина