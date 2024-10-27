Канада передала Украине первые БТР LAV

Канада передала Украине первую партию БТР LAV, говорится в сообщении Министерства обороны страны, пишет УНН.

"После учений по эксплуатации и обслуживанию бронированных машин боевой поддержки версии "скорая помощь" в Германии машины были загружены и отправлены в Украину. Эти машины помогут Украине в обороне от незаконного вторжения на ее земли", - говорится в сообщении.

В сентябре 2023 года Канада пообещала Украине передать 50 БТР LAV 6.0 ACSV в течение 3-х лет.

В июне 2024 года первые машины были доставлены из Канады в Германию, где украинские экипажи проходили обучение на них.