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"Канада не продається": підприємець створив капелюхи у відповідь на погрози Трампа

"Канада не продається": підприємець створив капелюхи у відповідь на погрози Трампа

Київ • УНН

 • 25494 перегляди

Ліам Муні розробив капелюхи з написом "Канада не продається" у відповідь на погрози Трампа щодо мит. Головний убір став вірусним після того, як його одягнув прем'єр Онтаріо на зустрічі з Трюдо.

Канадський підприємець Ліам Муні створив дизайнерські капелюхи з написом "Канада не продається" як реакцію на погрози президента США Дональда Трампа щодо мит і пропозиції Канаді стати 51-м штатом Сполучених Штатів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі 

Один з таких капелюхів одягнув прем'єр Онтаріо Даг Форд під час зустрічі з прем'єр-міністром Джастіном Трюдо та іншими прем'єрами в Оттаві минулого тижня, де обговорювали обіцянку Трампа запровадити мита на імпорт з Канади, що привернуло увагу до головного убору.

За словами Муні, відтоді в Інтернеті було замовлено десятки тисяч капелюхів.

Автор ідеї розповів, що розробив капелюхи як креативне відкидання риторики президента Трампа, прагнучи прорізати політичний дискурс посланням націоналізму та єдності.

"Це можливість об'єднати людей з усього громадянського суспільства, незалежно від політичних переконань", - сказав підприємець.

Мита, як зазначається, підірвуть економіку Канади, а також піднімуть ціни на нафту та інші товари в Сполучених Штатах.

Нагадаємо 

Раніше УНН писав, що форумі в Давосі Трамп заявив, що США не потребують канадських енергоносіїв, автомобілів та деревини. Він погрожує ввести 25% мита на канадський імпорт з 1 лютого.

Під час зустрічі у Мар-а-Лаго Трамп запропонував Канаді стати 51-м штатом США, якщо країна не витримає 25%-ні мита. Пропозиція викликала "нервовий сміх" канадської делегації на чолі з Трюдо.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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ottavaОттава
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kanadaКанада
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