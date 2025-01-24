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"Канада не продается": предприниматель создал шляпы в ответ на угрозы Трампа

"Канада не продается": предприниматель создал шляпы в ответ на угрозы Трампа

Киев  •  УНН

 • 5944 просмотра

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Лиам Муни разработал шляпы с надписью «Канада не продается» в ответ на угрозы Трампа относительно пошлин. Головной убор стал вирусным после того, как его надел премьер Онтарио на встрече с Трюдо.

Канадский предприниматель Лиам Муни создал дизайнерские шляпы с надписью "Канада не продается" как реакцию на угрозы президента США Дональда Трампа относительно пошлин и предложения Канаде стать 51-м штатом Соединенных Штатов. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали 

Одну из таких шляп надел премьер Онтарио Даг Форд во время встречи с премьер-министром Джастином Трюдо и другими премьерами в Оттаве на прошлой неделе, где обсуждали обещание Трампа ввести пошлины на импорт из Канады, что привлекло внимание к головному убору.

По словам Муни, с тех пор в Интернете было заказано десятки тысяч шляп.

Автор идеи рассказал, что разработал шляпы как креативное отвержение риторики президента Трампа, стремясь прорезать политический дискурс посланием национализма и единства.

"Это возможность объединить людей со всего гражданского общества, независимо от политических убеждений", - сказал предприниматель.

Пошлины, как отмечается, подорвут экономику Канады, а также поднимут цены на нефть и другие товары в Соединенных Штатах.

Напомним 

Ранее УНН писал, что форуме в Давосе Трамп заявил, что США не нуждаются в канадских энергоносителях, автомобилях и древесине. Он угрожает ввести 25% пошлины на канадский импорт с 1 февраля.

Во время встречи в Мар-а-Лаго Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США, если страна не выдержит 25%-ные пошлины. Предложение вызвало "нервный смех" канадской делегации во главе с Трюдо.

Алина Волянская

Алина Волянская

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