Кабмін ввів до наглядової ради Нафтогазу американця Бенша

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КИІВ. 19 березня. УНН. Кабінет міністрів України постановив обрати членом наглядової ради акціонерного товариства НАК "Нафтогаз України" Роберта Бенша, як представника держави. Про це йдеться у розпорядженні КМУ від 11 березня № 293-р, оприлюдненому на сайті уряду, передає УНН.

"Обрати членом наглядової ради акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" Роберта Бенша, як представника держави", - йдеться у повідомленні.

Також розпорядженням було уповноважено державного секретаря Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Черних Олександра Олександровича підписати цивільно-правовий договір із зазначеним членом наглядової ради.

"Скасувати як таке, що нереалізоване, розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 року №79 "Деякі питання наглядової ради акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", - сказано також у документі.

Зауважимо, минулого року світові ЗМІ повідомляли, що міністр енергетики США Рік Перрі пропонував радником до наглядової ради Нафтогазу управлінця нафтової галузі Роберта Джозефа Бенша, який має сумнівну репутацію. 

Нагадаємо, Зеленський звільнив Вітренка з посади члена наглядової ради Укроборонпрому.

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