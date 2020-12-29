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Кабмін врегулював питання щодо надання меддопомоги педагогами медвишів

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив постанову, якою врегулював питання надання медичної допомоги науково-педагогічними працівниками медичних вищих навчальних закладів. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

Кабмін врегулював питання щодо надання меддопомоги педагогами медвишів

“... документ... достатньо важливий, який вчора був прийнятий — це постанова Кабінету міністрів про затвердження положення про організацію освітнього процесу у закладах охорони здоров’я за участю науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти у сфері охорони здоров’я. Після початку так званого другого етапу реформи чомусь забули про наших працівників кафедр медичних університетів. Вони були відійдені (відсторонені - ред.) від всього процесу надання медичної допомоги, вони просто не в змозі були надати цю медичну допомогу згідно зі всіма тими нормативними документами”, — зазначив він.

За його словами, зараз це питання врегульоване.

“Тобто, з одного боку, це наші провідні фахівці, які викладають і в тому числі надають медичну допомогу, а з іншого боку, у них не було умов щодо надання цієї медичної допомоги. Отже, цією постановою, особливо мене зрозуміють наші лікарі, які викладають у медичних вишах, про що йде мова, і це питання неврегульованості щодо надання медичної допомоги науково-педагогічними працівниками, вона зараз врегульована, і вчора була прийнята відповідна постанова”, — додав міністр.

Додамо, відповідна постанова спрямований на врегулювання питання щодо надання медичної допомоги науково-педагогічними працівниками закладів освіти, що здійснюють підготовку здобувачів освіти у сфері охорони здоров’я за участі науково-педагогічних працівників таких закладів освіти.

Документ розроблено з метою організації освітнього процесу на клінічних кафедрах закладів вищої (післядипломної) освіти, що здійснюють підготовку здобувачів медосвіти за участі науково-педагогічних працівників таких закладів освіти.

Очікується, зокрема, що постанова створить правові основи для практичної підготовки здобувачі вищої освіти та інших осіб, що здобувають освіту у сфері охорони здоров’я на клінічних кафедрах. Забезпечить присутність/участь здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників у наданні медичної допомоги, однак, виключно за наявності письмової інформованої згоди пацієнта.

Нагадаємо, з 1 квітня, у межах медреформи, лікарям-науковцям закрили доступ до лікарень та пацієнтів. Так, з цього приводу міністр охорони здоров’я Максим Степанов провів селекторну нараду з керівництвом вищих навчальних медичних закладів та керівництвом закладів післядипломної освіти, на якій обговорювали шляхи вирішення проблеми щодо закриття доступу до лікарень лікарям-науковцям. 

У липні набув чинності закон, що дозволяє науково-педагогічним працівникам та лікарям-інтернам надавати медичну допомогу в закладах охорони здоров’я.

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