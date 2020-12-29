Кабмін врегулював питання щодо надання меддопомоги педагогами медвишів

“... документ... достатньо важливий, який вчора був прийнятий — це постанова Кабінету міністрів про затвердження положення про організацію освітнього процесу у закладах охорони здоров’я за участю науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти у сфері охорони здоров’я. Після початку так званого другого етапу реформи чомусь забули про наших працівників кафедр медичних університетів. Вони були відійдені (відсторонені - ред.) від всього процесу надання медичної допомоги, вони просто не в змозі були надати цю медичну допомогу згідно зі всіма тими нормативними документами”, — зазначив він.

За його словами, зараз це питання врегульоване.

“Тобто, з одного боку, це наші провідні фахівці, які викладають і в тому числі надають медичну допомогу, а з іншого боку, у них не було умов щодо надання цієї медичної допомоги. Отже, цією постановою, особливо мене зрозуміють наші лікарі, які викладають у медичних вишах, про що йде мова, і це питання неврегульованості щодо надання медичної допомоги науково-педагогічними працівниками, вона зараз врегульована, і вчора була прийнята відповідна постанова”, — додав міністр.

Додамо, відповідна постанова спрямований на врегулювання питання щодо надання медичної допомоги науково-педагогічними працівниками закладів освіти, що здійснюють підготовку здобувачів освіти у сфері охорони здоров’я за участі науково-педагогічних працівників таких закладів освіти.

Документ розроблено з метою організації освітнього процесу на клінічних кафедрах закладів вищої (післядипломної) освіти, що здійснюють підготовку здобувачів медосвіти за участі науково-педагогічних працівників таких закладів освіти.

Очікується, зокрема, що постанова створить правові основи для практичної підготовки здобувачі вищої освіти та інших осіб, що здобувають освіту у сфері охорони здоров’я на клінічних кафедрах. Забезпечить присутність/участь здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників у наданні медичної допомоги, однак, виключно за наявності письмової інформованої згоди пацієнта.

Нагадаємо, з 1 квітня, у межах медреформи, лікарям-науковцям закрили доступ до лікарень та пацієнтів. Так, з цього приводу міністр охорони здоров’я Максим Степанов провів селекторну нараду з керівництвом вищих навчальних медичних закладів та керівництвом закладів післядипломної освіти, на якій обговорювали шляхи вирішення проблеми щодо закриття доступу до лікарень лікарям-науковцям.

У липні набув чинності закон, що дозволяє науково-педагогічним працівникам та лікарям-інтернам надавати медичну допомогу в закладах охорони здоров’я.