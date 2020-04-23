У МОЗ провели нараду щодо закриття доступу до медзакладів лікарям-науковцям

"Вчора була проведена селекторна нарада з керівництвом вищих навчальних медичних закладів та керівництвом закладів післядипломної освіти…Після того, як був розпочатий другий етап реформи виникли проблеми щодо доступу працівників клінічних кафедр до надання медичної допомоги у закладах охорони здоров’я. У нас більше, ніж 10 тисяч працівників наших вищів надають медичну допомогу нашим пацієнтам, це професори, доценти, але вони є працівниками кафедр. З 1 квітня в них не існує доступу до наших пацієнтів і вони не можуть надавати допомогу", - зазначив він.

Окрім того, розглядалося питання оренди майна закладами вищої післядипломної освіти.

"Друге питання стосувалося оренди майна закладами вищої післядипломної освіти для розміщення клінічних кафедр. Клінічні кафедри, такі як хірургія, терапія…вони розташовані безпосередньо у лікарнях. З 1 квітня вони змушені у зв’язку зі змінами у законодавстві сплачувати великі суми оренди, раніше вони просто там перебували, а зараз треба сплачувати оренду. До ВУЗів це доходить до 80-90 млн гривень на рік. Це складна ситуація…Якщо не звертати на це увагу, то через декілька років ми не матимемо нових лікарів. Всі ці проблемні питання взяті у роботу. Ми створимо постійно діючий орган, до якого входитимуть всі керівники вищих навчальних медичних закладів, щоб бути на постійному зв’язку та спільно вирішувати питання, які виникають", - додав він.

Як раніше повідомлялося в УНН, до лікування хворих на COVID-19 будуть залучати максимальну кількість вітчизняних вчених-лікарів.

Також повідомлялося, що з 1 квітня, в рамках медреформи, лікарям-науковцям закриють доступ до лікарень та пацієнтів. Без спеціалістів залишаться й інфекційні лікарні. Але з таким підходом нікому буде лікувати українців.