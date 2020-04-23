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В Минздраве провели совещание по закрытию доступа к медучреждениям врачам-ученым

В Минздраве провели совещание по закрытию доступа к медучреждениям врачам-ученым

Киев  •  УНН

 • 14920 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов провел селекторное совещание с руководством высших учебных медицинских заведений и руководством заведений последипломного образования, на которой обсуждали пути решения проблемы по закрытию доступа в больницы врачам-ученым. Об этом он сообщил во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Вчера было проведено селекторное совещание с руководством высших учебных медицинских заведений и руководством заведений последипломного образования... После того, как был начат второй этап реформы возникли проблемы по доступу работников клинических кафедр к оказанию медицинской помощи в учреждениях здравоохранения. У нас больше, чем 10 тыс. работников наших вузы оказывают медицинскую помощь нашим пациентам, это профессора, доценты, но они являются работниками кафедр. С 1 апреля у них не существует доступа к нашим пациентам и они не могут оказывать помощь", - отметил он.

Кроме того, рассматривался вопрос аренды имущества учреждениями высшего последипломного образования.

"Второй вопрос касался аренды имущества учреждениями высшего последипломного образования для размещения клинических кафедр. Клинические кафедры, такие как хирургия, терапия... они расположены непосредственно в больницах. С 1 апреля они вынуждены в связи с изменениями в законодательстве платить большие суммы аренды, ранее они просто там находились, а сейчас нужно платить аренду. До ВУЗов это доходит до 80-90 млн гривен в год. Это сложная ситуация... Если не обращать на это внимание, то через несколько лет мы не будем иметь новых врачей. Все эти проблемные вопросы взяты в работу. Мы создадим постоянно действующий орган, включающий все руководители высших учебных медицинских заведений, чтобы быть на постоянной связи и совместно решать вопросы, которые возникают", - добавил он.

Как ранее сообщалось в УНН, к лечению больных на COVID-19 будут привлекать максимальное количество отечественных ученых-врачей.

Также сообщалось, что с 1 апреля, в рамках медреформы, врачам-ученым закроют доступ в больницы и к пациентам. Без специалистов останутся и инфекционные больницы. Но с таким подходом некому будет лечить украинцев.

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