Зеленський підписав закон про залучення педагогів та інтернів до надання меддопомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє науково-педагогічним працівникам та лікарям-інтернам надавати медичну допомогу в закладах охорони здоров’я. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОП.
"Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань організації освітнього процесу в сфері охорони здоров’я" № 749-ІХ, який Верховна Рада ухвалила третього липня 2020 року", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що закон урегульовує питання надання права науково-педагогічним працівникам закладів вищої освіти та лікарям-інтернам надавати медичну допомогу у закладах охорони здоров’я.
"З упровадженням з 1 квітня 2020 року другого етапу медичної реформи науково-педагогічні працівники закладів вищої (післядипломної) освіти, які здійснюють підготовку кадрів у сфері охорони здоров’я та мають сертифікат лікаря-спеціаліста, не мали правових підстав для надання медичної допомоги пацієнту", - зазначається в повідомленні.
Також ситуація з поширенням COVID-19 засвідчила необхідність залучення вказаних фахівців до процесу лікування хворих, затвердження та постійного оновлення протоколу лікування пацієнтів з коронавірусною інфекцією, впровадження інноваційних медичних розробок та інших заходів задля порятунку людей.
Окрім того, документ вносить зміни у Закон "Про вищу освіту", замінюючи поняття "інтерн" на "лікар (провізор) - інтерн". Відповідно до нової редакції, лікар-інтерн – особа, яка має ступінь магістра медичного або фармацевтичного спрямування, виконує програму підготовки в інтернатурі та бере участь у наданні всіх видів медичної допомоги, передбачених вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики.
Нагадаємо, нардепи підтримали законопроект про залучення педагогів та інтернів до надання меддопомоги.