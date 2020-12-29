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Кабмин урегулировал вопрос о предоставлении медпомощи педагогами медвузов

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 декабря. УНН. Кабинет министров Украины принял постановление, которым урегулировал вопрос оказания медицинской помощи научно-педагогическими работниками медицинских высших учебных заведений. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

Кабмин урегулировал вопрос о предоставлении медпомощи педагогами медвузов

"... документ ... достаточно важный, который вчера был принят - это постановление Кабинета министров об утверждении положения об организации образовательного процесса в учреждениях здравоохранения с участием научно-педагогических работников высших учебных заведений, осуществляющих подготовку соискателей высшего образования в сфере здравоохранения. После начала так называемого второго этапа реформы почему-то забыли о наших сотрудниках кафедр медицинских университетов. Они были отстранены от всего процесса оказания медицинской помощи, они просто не в состоянии были оказать эту медицинскую помощь в соответствии со всеми теми нормативными документами", - отметил он.

По его словам, сейчас этот вопрос урегулирован.

"То есть, с одной стороны, это наши ведущие специалисты, которые преподают и в том числе оказывают медицинскую помощь, а с другой стороны, у них не было условий для предоставления этой медицинской помощи. Итак, этим постановлением, особенно меня поймут наши врачи, которые преподают в медицинских вузах, о чем идет речь, и этот вопрос неурегулированности относительно оказания медицинской помощи научно-педагогическими работниками, он сейчас урегулирован, и вчера было принято соответствующее постановление", - добавил министр.

Добавим, соответствующее постановление направлено на урегулирование вопроса о предоставлении медицинской помощи научно-педагогическими работниками учебных заведений, осуществляющих подготовку соискателей образования в сфере здравоохранения при участии научно-педагогических работников таких учреждений образования.

Документ разработан с целью организации образовательного процесса на клинических кафедрах высших учебных (последипломного) образования, осуществляющих подготовку соискателей медобразования с участием научно-педагогических работников таких учреждений образования.

Ожидается, в частности, что постановление создаст правовые основы для практической подготовки соискателей высшего образования и других лиц, получающих образование в сфере здравоохранения на клинических кафедрах. Обеспечит присутствие/участие соискателей образования и научно-педагогических работников в оказании медицинской помощи, однако, исключительно при наличии письменного информированного согласия пациента.

Напомним, с 1 апреля, в рамках медреформы, врачам-ученым закрыли доступ в больницы и к пациентам. Так, по этому поводу министр здравоохранения Максим Степанов провел селекторное совещание с руководством высших учебных медицинских заведений и руководством заведений последипломного образования, на котором обсуждали пути решения проблемы относително закрытия доступа в больницы врачам-ученым.

В июле вступил в силу закон, позволяющий научно-педагогическим работникам и врачам-интернам оказывать медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения.

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