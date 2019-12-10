Кабмін виділить 4 млн гривень на ліквідацію наслідків пожежі в Одеському коледжі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Кабінет міністрів України на засіданні розгляне питання про виділення 4 млн грн на ліквідацію наслідків пожежі в Одеському коледжі та виплати родинам загиблих. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Кабміну.
“Завтра, 11 грудня, Кабінет Міністрів України на своєму засіданні розгляне питання про виділення майже 4 млн грн на ліквідацію наслідків пожежі в Одеському коледжі та компенсацію родинам загиблих”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що після схвалення на засіданні Уряду, вказані кошти будуть спрямовані Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та Одеській облдержадміністрації з резервного фонду Державного бюджету України.
“Уряд підтримає постраждалих та їхні родини. Разом з тим розслідування трагедії, визначення відповідальних — це питання найвищого пріоритету”, — сказав Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що з резервного фонду державної обласної адміністрації Одеси виділили майже 3 мільйона гривень на виплату матеріальної допомоги сім’ям постраждалих та загиблих внаслідок пожежі у коледжі.
Як повідомляв УНН, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа.
Наразі відомо про 12 загиблих.
Як повідомлялося, слідчі розглядають уже три версії пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.