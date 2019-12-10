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Кабмин выделит 4 млн гривен на ликвидацию последствий пожара в Одесском колледже

Кабмин выделит 4 млн гривен на ликвидацию последствий пожара в Одесском колледже

Киев  •  УНН

 • 11621 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Кабинет министров Украины на заседании рассмотрит вопрос о выделении 4 млн грн на ликвидацию последствий пожара в Одесском колледже и выплаты семьям погибших. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Завтра, 11 декабря, Кабинет министров Украины на своем заседании рассмотрит вопрос о выделении почти 4 млн грн на ликвидацию последствий пожара в Одесском колледже и компенсацию семьям погибших", - говорится в сообщении.

Указано, что после одобрения на заседании Правительства, указанные средства будут направлены Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и Одесской облгосадминистрации из резервного фонда Государственного бюджета Украины.

"Правительство поддержит пострадавших и их семьи. Вместе с тем расследование трагедии, определение ответственных - это вопрос наивысшего приоритета", - сказал Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Напомним, ранее сообщалось, что из резервного фонда государственной областной администрации Одессы выделили почти 3 млн гривен на выплату материальной помощи семьям пострадавших и погибших в результате пожара в колледже.

Как сообщал УНН, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар.

Известно о 12 погибших.

Как сообщалось, следователи рассматривают уже три версии пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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