Кабмін видав різку заяву щодо акції під ОП 20 березня - чекає оцінки від МВС та СБУ

Цитата

"Конституція України гарантує право громадян на мирне зібрання та демонстрації. Таке право — один зі стовпів сучасної представницької демократії.

Водночас члени Кабінету Міністрів України рішуче засуджують вандалізм та наругу над державними символами під час акцій протесту", - йдеться у заяві.

Деталі

У Кабміні відзначили, що "неправомірні дії, які відбулись під Офісом Президента 20 березня, є неприйнятними та суперечать європейським цінностям, що закріплені в Конституції України. Уряд закликає всіх громадян утримуватися від подібних дій та реалізовувати свої права виключно у мирний спосіб".

"Очікуємо від МВС та СБУ проведення розслідування подій 20 березня та надання їм відповідної правової оцінки", - йдеться у заяві.

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Контекст

У Києві 20 березня біля Офісу Президента відбулася акція протесту. Активісти підійшли практично впритул до будівлі з плакатами та гучною музикою. Протестувальники почали застосовувати піротехніку — димові шашки, петарди та фаєри. Почали кидати фарбою в будівлю ОП та розписувати фарбою стіни й двері.

Як зазначили у пресцентрі МВС, правоохоронці у ситуацію не втручались.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що поліція свідомо не втручається в протест, який відбувався під стінами Офісу Президента. Дії протестувальників він назвав провокацією і аж ніяк не “мирною акцією”.

Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження на ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

У МВС України опублікували відео, на якому видно, як затриманий на акції протесту чоловік — б’є шибки дверей Офісу Президента.

Що ще відомо

21 березня Офіс Президента України перерахував точні збитки, завдані наслідок масової акції, яка відбулася ввечері 20 березня на вулиці Банковій, 11 у Києві.

“Унаслідок масової акції, яка відбулася ввечері 20 березня на вулиці Банковій, 11 у Києві, було завдано пошкоджень адміністративній будівлі Офісу Президента України, які попередньо оцінюють у майже 2 млн грн. У мітингу взяли участь до тисячі осіб. Під час заходу найбільш радикальні його учасники застосували фаєри, димові шашки, петарди, вибухові пакети, феєрверки, аерозольну фарбу для графіті в балончиках”, — вказано у повідомленні.

Також учасники акції розбили скло у вхідних дверях одного з під’їздів та вікно на першому поверсі будівлі. Фасад першого поверху обмальовано фарбою, що завдало значної шкоди зовнішньому вигляду споруди.