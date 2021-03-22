Кабмін видав різку заяву щодо акції під ОП 20 березня - чекає оцінки від МВС та СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Члени Кабінету міністрів України підготували спільну заяву щодо неприпустимих дій під Офісом Президента України 20 березня 2021 року, де зазначили, що очікують від МВС та СБУ "проведення розслідування подій 20 березня та надання їм відповідної правової оцінки", передає УНН із посиланням на заяву, яку поширила пресслужба Кабміну.
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"Конституція України гарантує право громадян на мирне зібрання та демонстрації. Таке право — один зі стовпів сучасної представницької демократії.
Водночас члени Кабінету Міністрів України рішуче засуджують вандалізм та наругу над державними символами під час акцій протесту", - йдеться у заяві.
Деталі
У Кабміні відзначили, що "неправомірні дії, які відбулись під Офісом Президента 20 березня, є неприйнятними та суперечать європейським цінностям, що закріплені в Конституції України. Уряд закликає всіх громадян утримуватися від подібних дій та реалізовувати свої права виключно у мирний спосіб".
"Очікуємо від МВС та СБУ проведення розслідування подій 20 березня та надання їм відповідної правової оцінки", - йдеться у заяві.
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Контекст
У Києві 20 березня біля Офісу Президента відбулася акція протесту. Активісти підійшли практично впритул до будівлі з плакатами та гучною музикою. Протестувальники почали застосовувати піротехніку — димові шашки, петарди та фаєри. Почали кидати фарбою в будівлю ОП та розписувати фарбою стіни й двері.
Як зазначили у пресцентрі МВС, правоохоронці у ситуацію не втручались.
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що поліція свідомо не втручається в протест, який відбувався під стінами Офісу Президента. Дії протестувальників він назвав провокацією і аж ніяк не “мирною акцією”.
Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження на ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
У МВС України опублікували відео, на якому видно, як затриманий на акції протесту чоловік — б’є шибки дверей Офісу Президента.
Що ще відомо
21 березня Офіс Президента України перерахував точні збитки, завдані наслідок масової акції, яка відбулася ввечері 20 березня на вулиці Банковій, 11 у Києві.
“Унаслідок масової акції, яка відбулася ввечері 20 березня на вулиці Банковій, 11 у Києві, було завдано пошкоджень адміністративній будівлі Офісу Президента України, які попередньо оцінюють у майже 2 млн грн. У мітингу взяли участь до тисячі осіб. Під час заходу найбільш радикальні його учасники застосували фаєри, димові шашки, петарди, вибухові пакети, феєрверки, аерозольну фарбу для графіті в балончиках”, — вказано у повідомленні.
Також учасники акції розбили скло у вхідних дверях одного з під’їздів та вікно на першому поверсі будівлі. Фасад першого поверху обмальовано фарбою, що завдало значної шкоди зовнішньому вигляду споруди.