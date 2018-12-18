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Кабмін схвалив законопроект про спрощення передачі держмайна у комунвласність

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив законопроект про спрощення передачі деяких об’єктів з державної власності у комунальну власність, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Мінекономрозвитку.

Кабмін схвалив законопроект про спрощення передачі держмайна у комунвласність

Як розповіли у МЕРТ, завдяки ухваленню змін до закону “Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності“, передача деякого майна у комунальну власність відбуватиметься за рішенням уповноваженого органу управління майном (без рішення Кабінету Міністрів).

Тобто, органи управління держпідприємствами зможуть самостійно передавати в комунальну власність: об’єкти житлового фонду (гуртожитки, житлові комплекси та/або їх частини) та інші об’єкти соціальної інфраструктури (навчальні заклади, заклади культури (крім кінотеатрів), фізичної культури та спорту, охорони здоров’я (крім санаторіїв, профілакторіїв, будинків відпочинку та аптек), соціального забезпечення, дитячі оздоровчі табори), які перебувають у повному господарському віданні чи оперативному управлінні державних підприємств.

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Також, Мінекономрозвитку пропонує доповнити перелік об’єктів, що можуть безоплатно передаватись з державної в комунальну власність об’єктами інженерної інфраструктури електроенергетики (зокрема, трансформаторні підстанції та електричні мережі). Таке рішення дозволить уникнути ситуацій, коли житловий фонд, що передається у комунальну власність, отримує електроенергію від трансформаторної підстанції, яка належить іншому органу управління державним майном.

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