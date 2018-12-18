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Кабмин одобрил законопроект об упрощении передачи госимущества в коммунсобственность

Киев • УНН

 • 10939 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Кабинет министров Украины одобрил законопроект об упрощении передачи некоторых объектов из государственной собственности в коммунальную собственность, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Минэкономразвития.

Кабмин одобрил законопроект об упрощении передачи госимущества в коммунсобственность

Как рассказали в МЭРТ, благодаря принятию изменений в закон "О передаче объектов права государственной и коммунальной собственности", передача некоторого имущества в коммунальную собственность будет происходить по решению уполномоченного органа управления имуществом (без решения Кабинета Министров).

То есть, органы управления госпредприятиями смогут самостоятельно передавать в коммунальную собственность: объекты жилищного фонда (общежития, жилые комплексы и/или их части) и другие объекты социальной инфраструктуры (учебные заведения, учреждения культуры (кроме кинотеатров), физической культуры и спорта, здравоохранения (кроме санаториев, профилакториев, домов отдыха и аптек), социального обеспечения, детские оздоровительные лагеря), которые находятся в полном хозяйственном ведении или оперативном управлении государственных предприятий.

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Также, Минэкономразвития предлагает дополнить перечень объектов, которые могут безвозмездно передаваться из государственной в коммунальную собственность объектами инженерной инфраструктуры электроэнергетики (в частности, трансформаторные подстанции и электрические сети). Такое решение позволит избежать ситуаций, когда жилой фонд, передается в коммунальную собственность, получает электроэнергию от трансформаторной подстанции, принадлежащей другому органу управления государственным имуществом.

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