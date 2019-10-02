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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 3608 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

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Кабмін призначив дев'ять заступників міністрів

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України сьогодн на засіданні призначив дев'ять заступників міністрів. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент УНН.

Кабмін призначив дев'ять заступників міністрів

"У нас була низка кадрових рішень, призначили 9 нових заступників міністрів", - сказав Гончарук.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України сьогодні на засіданні призначив заступників Міністра культури, молоді та спорту України Володимира Бородянського.

Українські Національні Новини

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