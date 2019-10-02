Кабмін призначив дев'ять заступників міністрів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України сьогодн на засіданні призначив дев'ять заступників міністрів. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент УНН.
"У нас була низка кадрових рішень, призначили 9 нових заступників міністрів", - сказав Гончарук.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України сьогодні на засіданні призначив заступників Міністра культури, молоді та спорту України Володимира Бородянського.