Кабмин назначил девять заместителей министров
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Кабинет министров Украины сегодня на заседании назначил девять заместителей министров. Об этом сегодня во время брифинга сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.
"У нас был ряд кадровых решений, назначили 9 новых заместителей министров", - сказал Гончарук.
Напомним, Кабинет министров Украины сегодня на заседании назначил заместителей Министра культуры, молодежи и спорта Украины Владимира Бородянского.