Кабмін ініціював приєднання України до Комітету цифрової та регуляторної політики - Шмигаль

Кабінет міністрів ініціював приєднання України до Комітету цифрової політики, а також до Комітету регуляторної політики Організації економічного співробітництва та розвитку.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

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Україна посилює співпрацю з Організацією економічного співробітництва та розвитку. Це клуб успішних держав, який допомагає нашій країні впроваджувати найкращі практики державного управління та ефективні зміни. Маємо сьогодні два документи, якими ініціюємо приєднання України до Комітету цифрової політики, а також до Комітету регуляторної політики ОЕСР. Це відкриє нам доступ до інформації та партнерства, як найбільш успішні країни світу впроваджують ефективні рішення в цих сферах