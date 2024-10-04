Кабмін ініціював приєднання України до Комітету цифрової та регуляторної політики - Шмигаль
Київ • УНН
Кабмін ініціював приєднання України до Комітетів цифрової та регуляторної політики ОЕСР. Це надасть доступ до інформації та досвіду успішних країн у впровадженні ефективних рішень у цих сферах.
Кабінет міністрів ініціював приєднання України до Комітету цифрової політики, а також до Комітету регуляторної політики Організації економічного співробітництва та розвитку.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
Деталі
Україна посилює співпрацю з Організацією економічного співробітництва та розвитку. Це клуб успішних держав, який допомагає нашій країні впроваджувати найкращі практики державного управління та ефективні зміни. Маємо сьогодні два документи, якими ініціюємо приєднання України до Комітету цифрової політики, а також до Комітету регуляторної політики ОЕСР. Це відкриє нам доступ до інформації та партнерства, як найбільш успішні країни світу впроваджують ефективні рішення в цих сферах
Доповнення
Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що ухвалив проєкт листів уряду до Організації економічного співробітництва та розвитку про запит щодо приєднання до Комітету цифрової політики Організації економічного співробітництва та розвитку, а також Комітету регуляторної політики Організації економічного співробітництва та розвитку, що дозволить Україні брати участь в роботі Комітетів протягом усього відкритого періоду його роботи, надасть доступ до значного масиву даних в сфері цифрової, регуляторної політики та відкриє можливості для отримання важливого міжнародного досвіду розвинених країн для реалізації ефективної цифрової та регуляторної політики в Україні.
Кабінет міністрів ухвалив два документи, які дозволять Україні залучити додатково майже 62 млн євро фінансування від Європейського інвестиційного банку.