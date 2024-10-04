Кабмин инициировал присоединение Украины к Комитету цифровой и регуляторной политики - Шмыгаль

Кабинет министров инициировал присоединение Украины к Комитету цифровой политики, а также к Комитету регуляторной политики Организации экономического сотрудничества и развития.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Детали

Украина усиливает сотрудничество с Организацией экономического сотрудничества и развития. Это клуб успешных государств, который помогает нашей стране внедрять лучшие практики государственного управления и эффективные изменения. Имеем сегодня два документа, которыми инициируем присоединение Украины к Комитету цифровой политики, а также к Комитету регуляторной политики ОЭСР. Это откроет нам доступ к информации и партнерству, как наиболее успешные страны мира внедряют эффективные решения в этих сферах