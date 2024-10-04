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Кабмин инициировал присоединение Украины к Комитету цифровой и регуляторной политики - Шмыгаль

Кабмин инициировал присоединение Украины к Комитету цифровой и регуляторной политики - Шмыгаль

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 11:18  •  373 просмотра

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Кабмин инициировал присоединение Украины к Комитетам цифровой и регуляторной политики ОЭСР. Это предоставит доступ к информации и опыту успешных стран во внедрении эффективных решений в этих сферах.

Кабинет министров инициировал присоединение Украины к Комитету цифровой политики, а также к Комитету регуляторной политики Организации экономического сотрудничества и развития.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Детали

Украина усиливает сотрудничество с Организацией экономического сотрудничества и развития. Это клуб успешных государств, который помогает нашей стране внедрять лучшие практики государственного управления и эффективные изменения. Имеем сегодня два документа, которыми инициируем присоединение Украины к Комитету цифровой политики, а также к Комитету регуляторной политики ОЭСР. Это откроет нам доступ к информации и партнерству, как наиболее успешные страны мира внедряют эффективные решения в этих сферах

- сообщил Шмыгаль.

Дополнение

Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что принял проект писем правительства в Организацию экономического сотрудничества и развития о запросе о присоединении к Комитету цифровой политики Организации экономического сотрудничества и развития, а также Комитета регуляторной политики Организации экономического сотрудничества и развития, что позволит Украине участвовать в работе Комитетов в течение всего открытого периода его работы, предоставит доступ к значительному массиву данных в сфере цифровой, регуляторной политики и откроет

Напомним

Кабинет министров принял два документа, которые позволят Украине привлечь дополнительно почти 62 млн евро финансирования от Европейского инвестиционного банка.

Павел Башинский

Павел Башинский

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