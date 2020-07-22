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Juul Labs закликає споживачів уникати нелегальної продукції

Juul Labs закликає споживачів уникати нелегальної продукції

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 липня. УНН. Компанія Juul Labs закликає користувачів електронних сигарет не купувати продукцію на чорному ринку, попереджаючи про можливі ризики під час використання контрафактних пристроїв і картриджів, пише УНН.

Компанія Juul Labs стикнулася із проблемою зростання чорного ринку відразу після появи у США. Дана проблема стає все актуальнішою також в Україні.

“Juul Labs вживає усіх заходів для захисту споживачів від нелегальних вейп-продуктів, ведучи безкомпромісну боротьбу з виробниками, які порушують інтелектуальні права компанії та несуть додаткову загрозу громадському здоров’ю”, — сказав генеральний директор Juul Labs в Україні, Іван Дарков.

Йдеться про картриджі, які копіюють JUUL або незаконно використовують товарний знак компанії. Подібні види нелегальної продукції можуть нести додаткові ризики для здоров’я й безпеки дорослих споживачів, адже невідомо, за якими стандартами якості та в яких умовах вони виготовлені. Вони можуть містити шкідливі хімікати або компоненти, що відсутні у продуктах JUUL, а їхня конструкція може допускати користувацькі модифікації, у тому числі багаторазову заправку невідомими, неперевіреними або саморобними рідинами. Оригінальні картриджі JUUL не призначені для повторної перезаправки.

Інтелектуальні права Juul Labs захищені в Україні, і компанія активно співпрацює з митними та правоохоронними органами, відстежуючи та виявляючи нелегальні продукти.

“Наша порада дорослим курцям і споживачам, які перейшли на продукцію JUUL, проста: купуйте її в перевірених торгових точках — їх перелік наведений на сайті компанії”, — відзначив Іван Дарков.

Тіньова торгівля вейп-продукцією також підриває надзвичайно важливі зусилля з попередження доступу до неї неповнолітніх.

“Juul Labs прагне перевести дорослих курців зі звичайних сигарет на альтернативні нікотинові продукти і одночасно забезпечити неможливість використання її продукції неповнолітніми, — додав Іван Дарков. — Ми не хочемо, щоб нашу продукцію пробували люди, які не вживають нікотин, особливо неповнолітні”.

Цього тижня JUUL Labs подала до Комісії з міжнародної торгівлі (КМТ) США третій позов проти усіх імпортерів картриджів, сумісних з системою JUUL, які незаконно копіюють захищену патентами конструкцію виробів Juul Labs.
Як і у випадку з контрафактом, такі вироби несуть додаткові ризики для здоров’я, оскільки містять невідомі речовини невідомої якості або продаються порожніми для самостійної заправки споживачем.

Мета позову — досягти повної заборони імпорту в США будь-яких сторонніх картриджів, сумісних з системою JUUL або таких, що передбачають можливість перезаправки, а також заборони на дистрибуцію, маркетинг і продаж усієї подібної продукції в США.

Попередні звернення Juul Labs дозволили зупинити ввезення на територію США більше ніж 40 брендів нелегальних і недозволених картриджів та виробів, сумісних з продукцією Juul.

JUUL Labs націлена на ефективне усунення тіньового сектору продукції, яка порушує не лише інтелектуальні права компанії, але й вимоги законодавства про захист прав споживачів та несе додаткові ризики для їхнього здоров’я та безпеки.

Про Juul Labs

Місія Juul Labs полягає в тому, щоб допомогти мільярду дорослих курців у світі відмовитися від сигарет та забезпечити неможливість використання наших продуктів неповнолітніми. Ми вважаємо, що вейп-продукти можуть бути альтернативою для дорослих курців і знизити шкоду, пов’язану з курінням тютюну.

Нікотин викликає звикання і може завдати певної шкоди здоров’ю. Найкраще — взагалі не використовувати жодних нікотинових продуктів. Кожен, хто курить, має кинути. Дорослим курцям, які не зуміли кинути курити, варто повністю перейти на потенційно менш шкідливі альтернативні нікотинові продукти.

Компанія Juul Labs не бажає, щоб наші продукти пробували ті, хто не курить, і особливо неповнолітні, тому що вони існують виключно для того, щоб допомогти дорослим курцям відмовитися від сигарет.

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