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Ізраїль запускає перший приватний місяцехід

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Ракета Falcon 9 компанії Ілона Маска SpaceX має 22 лютого вивести на орбіту місяцехід Beresheet, що зробить ізраїльський стартап SpaceIL першою приватною компанією в історії, яка запустила такий апарат. Про це УНН повідомляє з посиланням на DW.

Beresheet - назва місяцеходу, який вилетить з мису Канаверал. Вона перекладається як "Буття" - перша біблійна книга. Цей космічний проект є новим початком у двох аспектах. Це не лише перший ізраїльський місяцехід, але й перша в історії людства повністю приватно профінансована місія на Місяць.

Команда SpaceIL, заснована трьома ізраїльськими інженерами, розробила незвичний метод пересування для свого місяцехіда. Для подолання необхідних 500 метрів Beresheet просто стрибатиме за допомогою невеликого ракетного двигуна.

Конструктори Beresheet передбачили у місячному апараті дещо особливе - капсулу часу. Вона містить три цифрові диски для зберігання інформацї зі сотнями файлів. Серед них: декларація незалежності Ізраїлю, національний гімн, пісні на івриті, молитва мандрівника, а також малюнки дітей.

Прилади на ізраїльському місяцеході інтегровані з іншими дослідницькими проектами. Наприклад, Beresheet має магнітометр, який здатний передавати дані до автоматичної міжпланетної станції NASA для дослідження Місяця - Lunar Reconnaissance Orbiter.

Нагадаємо, Китай відправив зонд на темну сторону Місяця.

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