Израиль запускает первый частный луноход

Beresheet - название лунохода, который вылетит с мыса Канаверал. Оно переводится как "Бытие" - первая библейская книга. Этот космический проект является новым началом в двух аспектах. Это не только первый израильский луноход, но и первая в истории человечества полностью частно профинансированная миссия на Луну.

Команда SpaceIL, основанная тремя израильскими инженерами, разработала необычный метод передвижения для своего лунохода. Для преодоления необходимых 500 метров Beresheet просто прыгать с помощью небольшого ракетного двигателя.

Конструкторы Beresheet предусмотрели в месячном аппарате нечто особенное - капсулу времени. Она содержит три цифровые диски для хранения информации с сотнями файлов. Среди них: декларация независимости Израиля, национальный гимн, песни на иврите, молитва путешественника, а также рисунки детей.

Приборы на израильском луноходе интегрированы с другими исследовательскими проектами. Например, Beresheet имеет магнитометр, который способен передавать данные на автоматическую межпланетную станцию NASA для исследования Луны - Lunar Reconnaissance Orbiter.

Напомним, Китай отправил зонд на темную сторону Луны.