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Ізраїль переводить посольство з Києва до Львова

Ізраїль переводить посольство з Києва до Львова

Київ • УНН

 • 147389 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Ізраїль переводить діяльність посольства в Україні з Києва до Львова. Про це повідомив міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.

Цитата

“Діяльність посольства Ізраїлю в Києві переміститься до Львова. Після оцінки ситуації, яку ми зараз проводимо в Міністерстві закордонних справ, і переговорів з низкою міжнародних структур, я прийняв рішення доручити співробітникам посольства Ізраїлю в Києві, столиці України, переїхати в консульські установи, які відкрилися у Львові на заході України", — написав Лапід.

Доповнення

Посольство Нідерландів в Україні тимчасово перенесло всю свою діяльність з Києва до Львова.

Додамо

З 12 лютого активізувалися повідомлення від західних країн з попередженнями для громадян виїхати з України. Це відбувається на тлі посилення занепокоєння, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може відбутися "в будь-який час".

Крім того, низка авіакомпаній раніше прийняла рішення припинити польоти в Україну.

Раніше стало відомо, що уряд Австралії тимчасово призупинив роботу свого посольства і евакуює персонал на тлі попереджень про те, що вторгнення Росії в Україну все більш неминуче. Посольство перенесли до Львова.

Також Канада тимчасово переносить своє посольство з Києва до Львова через погрози російської агресії.

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