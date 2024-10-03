Ізраїльський авіаудар по Бейруту: 5 людей загинули, 8 - отримали поранення
Київ • УНН
Внаслідок ізраїльського авіаудару по центру Бейрута загинули п'ять людей, вісім отримали поранення. Армія оборони Ізраїлю заявила, що удар був спрямований на об'єкт угруповання "Хезболла".
Внаслідок ізраїльського авіаудару по Бейруті загинули п'ять людей. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я Лівану, передає УНН.
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Щонайменше п'ять людей загинули внаслідок ізраїльського авіаудару по центру Бейрута. Крім того, вісім осіб отримали поранення.
Нагадаємо
Армія оборони Ізраїлю раніше заявила, що удар був точково спрямований на об'єкт угруповання "Хезболла" в Бейруті.
Потужний вибух у Бейруті: Ізраїль завдав авіаудару по Лівану03.10.24, 00:55 • 18024 перегляди