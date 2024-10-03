Израильский авиаудар по Бейруту: 5 человек погибли, 8 - получили ранения
Киев • УНН
В результате израильского авиаудара по центру Бейрута погибли пять человек, восемь получили ранения. Армия обороны Израиля заявила, что удар был направлен на объект группировки "Хезболла".
В результате израильского авиаудара по Бейруту погибли пять человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Ливана, передает УНН.
Детали
По меньшей мере пять человек погибли в результате израильского авиаудара по центру Бейрута. Кроме того, восемь человек получили ранения.
Напомним
Армия обороны Израиля ранее заявила, что удар был точечно направлен на объект группировки "Хезболла" в Бейруте.
Мощный взрыв в Бейруте: Израиль нанес авиаудар по Ливану2 октября 2024, 21:55 • 5007 просмотров