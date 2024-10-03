Израильский авиаудар по Бейруту: 5 человек погибли, 8 - получили ранения

В результате израильского авиаудара по Бейруту погибли пять человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Ливана, передает УНН.

Детали

По меньшей мере пять человек погибли в результате израильского авиаудара по центру Бейрута. Кроме того, восемь человек получили ранения.

Напомним

Армия обороны Израиля ранее заявила, что удар был точечно направлен на объект группировки "Хезболла" в Бейруте.

Мощный взрыв в Бейруте: Израиль нанес авиаудар по Ливану