Израильский авиаудар по Бейруту: 5 человек погибли, 8 - получили ранения

ukenru
Эксклюзив
Юридический нонсенс в деле экс-министра Сольского: детективы НАБУ в суде ссылаются на копию "документа", который написан от руки
  •  92228 просмотра

Юридический нонсенс в деле экс-министра Сольского: детективы НАБУ в суде ссылаются на копию "документа", который написан от руки

Эксклюзив
В Украине за один год количество осужденных с гепатитом C выросло втрое
  •  104849 просмотра

В Украине за один год количество осужденных с гепатитом C выросло втрое

Эксклюзив
АРМА отрицает визиты экс-нардепа Писаренко, но оставляет "черные" входы для тайных гостей открытыми
  •  106888 просмотра

АРМА отрицает визиты экс-нардепа Писаренко, но оставляет "черные" входы для тайных гостей открытыми

В Киеве ухудшение качества воздуха: КГГА советует закрыть окна
  •  106451 просмотра

В Киеве ухудшение качества воздуха: КГГА советует закрыть окна

Эксклюзив
Дети с особыми образовательными потребностями должны максимально комфортно чувствовать себя в учебных заведениях - член комитета ВР по соцполитике
  •  100714 просмотра

Дети с особыми образовательными потребностями должны максимально комфортно чувствовать себя в учебных заведениях - член комитета ВР по соцполитике

Эксклюзив
В АРМА открестились от визитов экс-нардепа Писаренко и уверяют, что Дума с ним «не знакома»
  •  93108 просмотра

В АРМА открестились от визитов экс-нардепа Писаренко и уверяют, что Дума с ним «не знакома»

Эксклюзив
Отсутствие почти 2,6 млн грн в декларации одного из главных налоговиков страны Сокура может стать поводом для расследования НАПК - юрист
  •  100727 просмотра

Отсутствие почти 2,6 млн грн в декларации одного из главных налоговиков страны Сокура может стать поводом для расследования НАПК - юрист

Эксклюзив
Из-за выборов США не готовы к эскалации с Ираном: эксперт прокомментировал ракетную атаку на Израиль
  •  97077 просмотра

Из-за выборов США не готовы к эскалации с Ираном: эксперт прокомментировал ракетную атаку на Израиль

Эксклюзив
Мобилизация способствует тому, что женщины чаще стали занимать руководящие должности - заместитель министра экономики
  •  100414 просмотра

Мобилизация способствует тому, что женщины чаще стали занимать руководящие должности - заместитель министра экономики

Нетаньяху о ракетном ударе по Израилю: Иран совершил большую ошибку и заплатит за нее
  •  100626 просмотра

Нетаньяху о ракетном ударе по Израилю: Иран совершил большую ошибку и заплатит за нее

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
USAID выделяет 825 миллионов долларов на поддержку энергетики Украины накануне зимы

USAID выделяет 825 миллионов долларов на поддержку энергетики Украины накануне зимы

  •  15904 просмотра
На сегодня вопрос замены Буданова не обсуждается - нардеп

На сегодня вопрос замены Буданова не обсуждается - нардеп

  •  19262 просмотра
В Чернобыльском заповеднике родилась сразу двойня лошадей Пржевальского

В Чернобыльском заповеднике родилась сразу двойня лошадей Пржевальского

  •  49693 просмотра
Домашние задания и даже отчисления за прогулы: на Киевщине возобновил свою деятельность Университет для людей старшего возраста

Домашние задания и даже отчисления за прогулы: на Киевщине возобновил свою деятельность Университет для людей старшего возраста

  •  83872 просмотра
Политика ограничений стала вредной: Помпео призвал разрешить Украине удары по рф оружием союзников

Политика ограничений стала вредной: Помпео призвал разрешить Украине удары по рф оружием союзников

  •  18561 просмотра
публикации
Домашние задания и даже отчисления за прогулы: на Киевщине возобновил свою деятельность Университет для людей старшего возраста

Домашние задания и даже отчисления за прогулы: на Киевщине возобновил свою деятельность Университет для людей старшего возраста

  •  83872 просмотра
Будет ли полиция действовать решительно: дело главного юриста Нацбанка как тест на борьбу с коррупцией

Будет ли полиция действовать решительно: дело главного юриста Нацбанка как тест на борьбу с коррупцией

  •  115323 просмотра
Подозрительные связи и коррупционные схемы: глава АРМА Дума и экс-нардеп Писаренко ведут игру за самые дорогие активы?

Подозрительные связи и коррупционные схемы: глава АРМА Дума и экс-нардеп Писаренко ведут игру за самые дорогие активы?
Эксклюзив

1 октября 2024, 10:46  •  184303 просмотра
Дело на миллионы или куда исчезли средства из декларации и.о. заместителя председателя ГНС Сокура

Дело на миллионы или куда исчезли средства из декларации и.о. заместителя председателя ГНС Сокура
Эксклюзив

1 октября 2024, 10:28  •  186653 просмотра
«Карпаты» снова проиграли в футбол, „Шахтер“ теряет очки, первая победа „Оболони“: результат 8 тура УПЛ

«Карпаты» снова проиграли в футбол, „Шахтер“ теряет очки, первая победа „Оболони“: результат 8 тура УПЛ

1 октября 2024, 06:30  •  175452 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Чернобыльском заповеднике родилась сразу двойня лошадей Пржевальского

В Чернобыльском заповеднике родилась сразу двойня лошадей Пржевальского

  •  49693 просмотра
Обнаружен новый вид динозавров, которые обитали на Пиренейском полуострове в меловом периоде

Обнаружен новый вид динозавров, которые обитали на Пиренейском полуострове в меловом периоде

  •  99445 просмотра
Всемирный день воздушного шарика, День трезвости и борьбы с алкоголизмом, Рош-га-Шана. Что еще можно отметить 2 октября

Всемирный день воздушного шарика, День трезвости и борьбы с алкоголизмом, Рош-га-Шана. Что еще можно отметить 2 октября

  •  111913 просмотра
Картина Пикассо десятилетиями висела в гостиной перекупщика, который понятия не имел о художнике

Картина Пикассо десятилетиями висела в гостиной перекупщика, который понятия не имел о художнике

1 октября 2024, 18:01  •  97559 просмотра
Всемирный день охраны енотов, День CD-плеера, Международный день вегетарианства. Что еще можно отметить 1 октября

Всемирный день охраны енотов, День CD-плеера, Международный день вегетарианства. Что еще можно отметить 1 октября

1 октября 2024, 03:03  •  118977 просмотра
Актуальное
Израильский авиаудар по Бейруту: 5 человек погибли, 8 - получили ранения

Израильский авиаудар по Бейруту: 5 человек погибли, 8 - получили ранения

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 00:46  •  804 просмотра

Read in English

В результате израильского авиаудара по центру Бейрута погибли пять человек, восемь получили ранения. Армия обороны Израиля заявила, что удар был направлен на объект группировки "Хезболла".

В результате израильского авиаудара по Бейруту погибли пять человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Ливана, передает УНН.

Детали

По меньшей мере пять человек погибли в результате израильского авиаудара по центру Бейрута. Кроме того, восемь человек получили ранения. 

Напомним

Армия обороны Израиля ранее заявила, что удар был точечно направлен на объект группировки "Хезболла" в Бейруте.

Мощный взрыв в Бейруте: Израиль нанес авиаудар по Ливану2 октября 2024, 21:55 • 5007 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Новости Мира
izrailИзраиль
armiya-oboroni-izrailyaАрмия обороны Израиля
livanЛиван