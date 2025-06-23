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Ізраїль завдав удари по Тегерану: атаковано штаб КВІР, в'язницю Евін і символічний годинник зворотного відліку

Київ • УНН

 • 366 перегляди

Ізраїль підтвердив авіаудари по ключових об'єктах у Тегерані, включаючи штаб-квартиру Басідж та в'язницю Евін. Цілями стали також "Годинник знищення Ізраїлю" та штаб-квартири внутрішньої безпеки КВІР, послаблюючи військові спроможності іранського режиму.

Ізраїль завдав удари по Тегерану: атаковано штаб КВІР, в'язницю Евін і символічний годинник зворотного відліку
x.com/NoaMagid

Ізраїль офіційно підтвердив серію авіаударів по ключових обʼєктах в іранській столиці Тегерані, включаючи штаб-квартиру Басідж, сумнозвісну в’язницю Евін для політичних ув’язнених, та символічний "Годинник знищення Ізраїлю", що відлічував час до 2040 року, коли Ізраїль, за заявою Хаменеї у 2015 році, начебто має припинити своє існування. Про це пише УНН із посиланням на The Times of Israel.

Деталі

"Армія оборони Ізраїлю зараз завдає ударів із безпрецедентним застосуванням сили по цілях режиму та урядовим репресивним органам у самому серці Тегерана, включаючи штаб-квартиру Басідж, в'язницю Евін для політичних в'язнів та опонентів режиму, годинник "Знищення Ізраїлю" на площі Палестини, штаб-квартиру внутрішньої безпеки Корпусу вартових ісламської революції, ідеологічний штаб та інші цілі режиму", - ідеться у заяві міністра оборони Ізраїля Ісраеля Каца.

Повідомлень про постраждалих ув'язнених немає.

В Армії оборони Ізраїлю повідомили, що винищувачі ВПС Ізраїлю завдали ударів по штаб-квартирах та об'єктах, які належать силам внутрішньої безпеки Ірану.

"Ці сили складаються з різних корпусів та командувань і відповідають від імені збройних сил іранського режиму за оборону країни, придушення загроз та підтримку стабільності режиму", – ідеться у заяві ЦАХАЛ.

За даними Армії оборони Ізраїлю, штаб-квартира Басідж "служить однією з баз влади КВІР і відповідає, серед іншого, за дотримання ісламського кодексу та повідомлення влади про цивільних осіб, які його порушують".

Окрім того, удари, як вказано, вразили корпус Альборз, який, за словами військових, "відповідає за захист кількох міст у провінції Тегеран від різних загроз та збереження стабільності режиму", а також розвідку та загальну поліцію безпеки іранських сил внутрішньої безпеки.

"Ці штаб-квартири мають значення як з військової точки зору, так і з точки зору управління, і удари по них завдають шкоди військовим можливостям іранського режиму", – додають в Армії оборони Ізраїлю.

Ракетний удар Ірану спричинив відключення світла в Ізраїлі: деталі23.06.25, 12:40 • 1728 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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