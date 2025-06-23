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Израиль нанес удары по Тегерану: атакованы штаб КСИР, тюрьма Эвин и символические часы обратного отсчета

Киев • УНН

 • 360 просмотра

Израиль подтвердил авиаудары по ключевым объектам в Тегеране, включая штаб-квартиру Басидж и тюрьму Эвин. Целями стали также "Часы уничтожения Израиля" и штаб-квартиры внутренней безопасности КСИР, ослабляющие военные возможности иранского режима.

Израиль нанес удары по Тегерану: атакованы штаб КСИР, тюрьма Эвин и символические часы обратного отсчета
x.com/NoaMagid

Израиль официально подтвердил серию авиаударов по ключевым объектам в иранской столице Тегеране, включая штаб-квартиру Басидж, печально известную тюрьму Эвин для политических заключенных, и символические "Часы уничтожения Израиля", отсчитывавшие время до 2040 года, когда Израиль, по заявлению Хаменеи в 2015 году, якобы должен прекратить свое существование. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Times of Israel.

Детали

"Армия обороны Израиля сейчас наносит удары с беспрецедентным применением силы по целям режима и правительственным репрессивным органам в самом сердце Тегерана, включая штаб-квартиру Басидж, тюрьму Эвин для политических заключенных и оппонентов режима, часы "Уничтожение Израиля" на площади Палестины, штаб-квартиру внутренней безопасности Корпуса стражей исламской революции, идеологический штаб и другие цели режима", - говорится в заявлении министра обороны Израиля Исраэля Каца.

Сообщений о пострадавших заключенных нет.

В Армии обороны Израиля сообщили, что истребители ВВС Израиля нанесли удары по штаб-квартирам и объектам, принадлежащим силам внутренней безопасности Ирана.

"Эти силы состоят из различных корпусов и командований и отвечают от имени вооруженных сил иранского режима за оборону страны, подавление угроз и поддержание стабильности режима", – говорится в заявлении ЦАХАЛ.

По данным Армии обороны Израиля, штаб-квартира Басидж "служит одной из баз власти КСИР и отвечает, среди прочего, за соблюдение исламского кодекса и сообщение властям о гражданских лицах, нарушающих его".

Кроме того, удары, как указано, поразили корпус Альборз, который, по словам военных, "отвечает за защиту нескольких городов в провинции Тегеран от различных угроз и сохранение стабильности режима", а также разведку и общую полицию безопасности иранских сил внутренней безопасности.

"Эти штаб-квартиры имеют значение как с военной точки зрения, так и с точки зрения управления, и удары по ним наносят ущерб военным возможностям иранского режима", – добавляют в Армии обороны Израиля.

Ракетный удар Ирана вызвал В Израиле отключение света: детали23.06.25, 12:40 • 1726 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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