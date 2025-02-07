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Ізраїль завдав авіаудару по військових об'єктах "Хезболли" в Лівані

Ізраїль завдав авіаудару по військових об'єктах "Хезболли" в Лівані

Київ • УНН

 • 17496 перегляди

Ізраїльські військові здійснили авіаудар по двох військових об'єктах на території Лівану. За попередніми даними, ці об'єкти використовувалися "Хезболлою" для зберігання зброї.

Ізраїль завдав удару по військових об'єктах у Лівані. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Вранці у п’ятницю ізраїльська армія здійснила авіаудар по двох військових об’єктах на території Лівану. За попередніми даними, ці об’єкти використовувалися для зберігання зброї угрупованням "Хезболла". 

Нагадаємо

Через день після початку перемир'я між Ізраїлем та "Хезболлою" сторони обмінялися звинуваченнями у його порушенні. Ізраїльський танковий вогонь вразив шість районів прикордонної смуги Лівану.

Ізраїль та "Хезболла" звинувачують один одного у порушенні перемир'я28.11.24, 16:21 • 15192 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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