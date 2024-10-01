Ізраїль заявив про інтенсивні удари по цілях "Хезболли" в Лівані
Київ • УНН
ЦАХАЛ розпочав атаки на стратегічні цілі "Хезболли" в Бейруті та Сідоні.
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) почала завдавати ударів по об'єктах угруповання Хезболла на території Лівану. Про це повідомляє представник ЦАХАЛ Авіхаяй Адрай та видання Haaretz, пише УНН.
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"Наразі ми атакуємо стратегічні об'єкти Хезболли в Бейруті", - написав Адраея.
Ізраїльські ЗМІ також інформують про удари ЦАХАЛ по ліванському місту Сідон, розташованому в передмісті Бейрута.
Ліванські органи безпеки повідомили, що ізраїльські танки поки що не перетнули кордон країни. Однак у районі річки Літані відбулися інтенсивні обстріли, а на півдні Лівану чути шум ізраїльської авіації.
У цей час на півночі Ізраїлю пролунали сирени повітряної тривоги. Пізніше з Лівану було випущено три ракети, які впали на відкритій території в північних районах Ізраїлю.
Нагадаємо
Ізраїль готується до короткострокової наземної операції в Південному Лівані проти Хезболли. Мета - відтіснити сили від кордону і знищити інфраструктуру, включно зі збройовими складами.