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Ізраїль заявив про інтенсивні удари по цілях "Хезболли" в Лівані

Ізраїль заявив про інтенсивні удари по цілях "Хезболли" в Лівані

Київ • УНН

 • 17065 перегляди

ЦАХАЛ розпочав атаки на стратегічні цілі "Хезболли" в Бейруті та Сідоні.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) почала завдавати ударів по об'єктах угруповання Хезболла на території Лівану. Про це повідомляє представник ЦАХАЛ Авіхаяй Адрай та видання Haaretz, пише УНН.

Деталі

"Наразі ми атакуємо стратегічні об'єкти Хезболли в Бейруті", - написав Адраея.

Ізраїльські ЗМІ також інформують про удари ЦАХАЛ по ліванському місту Сідон, розташованому в передмісті Бейрута.

Ліванські органи безпеки повідомили, що ізраїльські танки поки що не перетнули кордон країни. Однак у районі річки Літані відбулися інтенсивні обстріли, а на півдні Лівану чути шум ізраїльської авіації.

У цей час на півночі Ізраїлю пролунали сирени повітряної тривоги. Пізніше з Лівану було випущено три ракети, які впали на відкритій території в північних районах Ізраїлю.

Нагадаємо

Ізраїль готується до короткострокової наземної операції в Південному Лівані проти Хезболли. Мета - відтіснити сили від кордону і знищити інфраструктуру, включно зі збройовими складами.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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